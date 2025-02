La giornata di oggi, martedì 4 febbraio è iniziata nel peggiore dei modi per i molti pendolari che da Varese si muovono in direzione Milano perché si è verificato un maxi incidente, al km 0,800 dell’Autostrada A8 che avendo coinvolto 7 veicoli ha paralizzato il traffico per qualche ora.

Si è verificata una coda di 11 km

L’incidente ha avuto inizio al km 0,800 dell’Autolaghi intorno alle 07:30 di stamattina. Essendosi innescata una vera e propria carambola la coda si è protratta per ben 11 chilometri. Durante quel periodo Autostrade per l’Italia consigliava, per chi andava in direzione Milano di percorrere la Tangenziale Ovest e di riallacciarsi tramite l’uscita di Milano Ghisolfa.

Sul posto sono intervenute le Forze dell’Ordine ed il personale di soccorso. Il problema non ha riguardato solo la A8 ma ha causato disagi anche a chi percorreva la A9, arteria autostradale che consente di raggiungere Como e successivamente la Svizzera.

Ora il problema è stato risolto

Autostrade per l’Italia ha comunicato attorno alle 09:20 che l’incidente è stato risolto, ciò nonostante permangono attualmente delle code ma il deflusso veicolare procede su tutte le corsie a disposizione.

E’ ipotizzabile che a breve non vi possano essere difficoltà per chi si trovasse a percorrere questo specifico tratto di Autostrada dei Laghi.