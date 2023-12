Mery Conte, 23 anni, è morta questa notte in un tragico incidente d’auto avvenuto ad Aversa.

La dinamica dell’incidente

Da una prima ricostruzione la 23enne si trovava a bordo di una Mini Cooper in compagnia del fidanzato e di un amico quando, di fronte alla stazione ferroviaria di Aversa, l’automobile per cause ancora da accertare, si è prima schiantata contro un palo per poi terminare la corsa contro un muretto.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Mery Conte è stata estratta dall’auto e poi affidata ai sanitari del 118, che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso avvenuto per le ferite riportate nell’impatto.

Anche i due ragazzi che erano con lei sono stati soccorsi e portati all’ospedale San Giuseppe Moscati di Aversa.

Il conducente è stato sottoposto ai test per verificare l’assunzione di alcol o stupefacenti prima di mettersi alla guida, che avrebbero dato esito negativo.

Sul luogo dell’incidente sono in corso i rilievi da parte della polizia.

Il lutto

Tanti sono stati i messaggi di cordoglio per la morte di Mery Conte. La ragazza era originaria di Qualiano, nella provincia di Napoli e lavorava come estetista.

Scrive un’amica della 23enne: “Mi rimane solo di pensare le serate i momenti fantastici e le risate fatte insieme. Riposa in pace amore mio.”