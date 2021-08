Incidente ad Osteria Nuova, morto un 33enne: scontro tra auto e moto

Gravissimo incidente ad Osteria Nuova, in provincia di Roma. Un uomo di 33 anni è morto a causa di uno scontro tra la sua moto e un'auto.

Gravissimo incidente ad Osteria Nuova, in provincia di Roma. Un uomo di 33 anni è morto a causa di uno scontro tra la sua moto e un’auto. Una vera e propria tragedia avvenuta la mattina di domenica 22 agosto in via Santa Maria di Galeria.

Incidente ad Osteria Nuova: morto un 33enne

Nella mattinata di domenica 22 agosto, nei pressi di Osteria Nuova, nel quadrante Nord di Roma, è avvenuto un terribile incidente mortale. Un’altra tragedia sulla strada, in cui ha perso la vita un uomo di 33 anni. Il motociclista è caduto dalla sua Harley Davidson in via Santa Maria di Galeria, dopo uno scontro con un’auto Skoda. Ogni tentativo di salvargli la vita purtroppo si è rivelato inutile. L’uomo è morto nel terribile incidente stradale, ma al momento le sue generalità non sono ancora state rese note.

Incidente ad Osteria Nuova: la dinamica

L’uomo che è morto nell’incidente stava viaggiando sulla sua Harley Davidson, quando si è scontrato con un’automobile Skoda. Secondo la prima ricostruzione erano circa le 11.30 quando è avvenuto l’incidente. L’uomo era a bordo della sua moto e stava percorrendo la strada del quadrante Nord-Ovest di Roma quando, per cause ancora da accertare, si è scontrato con una Skoda all’altezza del civico 504, poco prima di Osteria Nuova.

L’impatto è stato molto violento. Il motociclista è stato sbalzato dalla sella ed è finito sull’asfalto. Una caduta che purtroppo lo ha portato alla morte. Alla guida della macchina c’era un uomo di 65 anni, che si è fermato a prestare soccorso.

Incidente ad Osteria Nuova: verifiche in corso

Sul posto è subito arrivato il personale sanitario, ma purtroppo ogni tentativo di rianimare il motociclista è astato inutile. Per i rilievi scientifici erano presenti gli agenti del gruppo XIV Monte Mario della polizia locale di Roma Capitale, che hanno effettuato tutti gli accertamenti e stanno indagando per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Sono ancora in corso le verifiche per stabilire eventuali responsabilità dei due conducenti. La salma del 33enne è stata trasferita in obitorio ed è a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Ci sono stati dei disagi per la circolazione perché il tratto di strada interessato è stato momentaneamente chiuso e il traffico è stato deviato. La situazione è stata poi ripristinata.