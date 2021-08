Incidente a Torino, scontro auto e volante della polizia: una donna è grave

Violento impatto fra una vettura della polizia e una macchina guidata da una donna: l’incidente è avvenuto a Torino.

Un incidente è avvenuto a Torino durante la mattinata di giovedì 19 agosto 2021: due le autovetture coinvolte. Il sinistro è avvvenuto fra una Kia Rio e una pattuglia della polizia lungo il corso Unione Sovietica all’angolo con via de Cristoforis.

Incidente a Torino, cosa è accaduto

La vettura della polizia si è scontrata con un’altra automobile a bordo della quale vi era una donna. Dopo l’impatto è giunto sul posto il personale sanitario che ha trasportato i feriti in ospedale. La donna a bordo della Kia ha 47 anni ed è stata portata in ospedale in codice rosso, meno gravi le condizioni degli agenti, entrambi in codice giallo. I tre sono stati portati all’ospedale Cto.

Incidente a Torino, la ricostruzione

La volante era con i lampeggianti accesi, così come la sirena, pronta a dirigersi per un altro intervento. I due agenti hanno riportato contusioni e lesioni di vario genere. Sul luogo dell’incidente presenti anche i colleghi della polizia che hanno effettuato i rilievi per comprendere la dinamica dell’incidente avvenuto a Torino. Entrambe le vetture, dopo lo scontro, sono terminate sullo spartitraffico centrale.

Dalle prime ipotesi, diffuse su la Repubblica, sembrerebbe che una delle due auto non abbia rispettato rispettato la precedenza segnalata dal semaforo.

Sul posto anche i vigili del fuoco e i soccorsi che hanno offerto le prime cure ai feriti. La vettura della polizia, intanto, avrebbe attivato la sirena, così come accade quando ci sono delle emergenze o degli interventi da fare.

Incidente a Torino e non solo

Un grave e tragico incidente è avvenuto a Vittuone, in provincia di Milano. Una ragazza di 28 anni stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando, improvvisamente, una vettura l’avrebbe travolta e uccisa.

La vicenda è accaduta nella serata di martedì 17 agosto 2021. Un altro grave incidente è avvenuto in provincia di Cosenza. Coinvolte due autovetture nei pressi del ponte della Statale 106 sul fiume Crati, al confine tra i territori di Cassano All’Ionio e Corigliano Rossano. Nel drammatico sinistro tre persone hanno perso la vita, grave anche il bilancio dei feriti. Tutte le vittime hanno fra i 18 e i 21 anni d’età. A scontrarsi sulla Statale 106 sono state una Renault Clio e una Mercedes: impatto fatale per i tre ragazzi.