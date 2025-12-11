Incidente all'Oleodotto di Brandeburgo: Fuga di Oltre 200.000 Litri di Petrolio in Germania

Un incidente significativo ha avuto luogo nella serata di mercoledì 10 dicembre presso l’oleodotto situato vicino a Gramzow, in Germania. Questo evento ha portato alla fuoriuscita di circa 200mila litri di petrolio dalla stazione di pompaggio, sollevando preoccupazioni riguardo a un possibile disastro ambientale. L’azienda Pck, proprietaria dell’oleodotto, ha dichiarato che non ci sono elementi che suggeriscano un atto di sabotaggio, ma che l’incidente potrebbe essere stato causato da lavori in corso nella zona.

Intervento delle autorità

Per contenere la situazione, è stato necessario il dispiegamento di oltre 100 vigili del fuoco, insieme a circa 25 dipendenti della raffineria Pck. L’operazione per fermare la fuoriuscita di petrolio è stata complessa e ha richiesto l’uso di veicoli specializzati per aspirare il liquido che si stava accumulando su un campo adiacente. Le operazioni di recupero sono proseguite anche durante la notte e riprenderanno nella mattinata successiva.

Dettagli dell’incidente

Secondo le prime informazioni, il petrolio è fuoriuscito a causa di una piccola perdita che ha creato un getto alto circa 25 metri. Questo evento si è verificato mentre erano in corso lavori di costruzione, i quali potrebbero aver influito sulla stabilità della conduttura. Alexander Trenn, il capo dei vigili del fuoco di Schwedt, ha confermato che l’impianto stava operando a una pressione di circa 20 bar al momento del guasto. La situazione è stata monitorata costantemente per valutare l’entità del danno e le misure necessarie per la messa in sicurezza.

Impatto ambientale e misure preventive

Il rischio di contaminazione del suolo e delle falde acquifere è stato un tema centrale durante le operazioni di emergenza. Fortunatamente, il terreno circostante era già bagnato a causa delle recenti piogge, il che ha impedito al petrolio, essendo meno denso dell’acqua, di penetrare in profondità nel suolo. Trenn ha rassicurato, almeno inizialmente, che si ritiene improbabile una contaminazione estesa delle falde acquifere.

Prossimi passi delle autorità

Dopo aver messo in sicurezza l’area, le autorità competenti si preparano a effettuare una valutazione approfondita dell’impatto ambientale. Il Ministro dell’Ambiente, Hanka Mittelstädt, ha annunciato che visiterà il sito per analizzare personalmente i danni e le misure da adottare. Sarà fondamentale raccogliere ulteriori informazioni per determinare le responsabilità e prevenire incidenti simili in futuro.

Questo evento ha riacceso l’attenzione sui potenziali rischi legati alle infrastrutture energetiche. L’oleodotto di Brandeburgo, in particolare, è di grande importanza sia per la Germania che per l’Europa, poiché gestisce una parte significativa del petrolio trasportato nella regione. La comunità locale e le autorità sono in allerta, pronte a rispondere a qualsiasi nuova emergenza derivante dalla situazione attuale.