Un terribile incidente si è verificato sulla Caltanissetta-Gela all’altezza del viadotto Capodarso. Due auto si sono scontrate, con un bilancio di tre morti e tre feriti.

Incidente sulla Caltanissetta-Gela: 3 morti e 3 feriti

Un terribile incidente si è verificato domenica 30 luglio, intorno alle 19, sulla Caltanissetta-Gela, all’altezza del viadotto Capodarso. Due auto, una Opel Corsa e una Toyota Yaris, si sono scontrate per cause che sono ancora in fase di accertamento. Due delle vittime sono decedute sul colpo, mentre la terza è morta dopo essersi trasferita in elisoccorso in gravissime condizioni all’ospedale Sant’Elia. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la zona, con il traffico rimasto bloccato per ore. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente. Secondo un primo accertamento dei carabinieri, come riporta la stampa locale, alla base dello scontro ci sarebbe un’invasione di corsia che non ha evitato lo scontro frontale tra le due auto.

Incidente sulla Caltanissetta-Gela: le vittime

Eleonora Modica, di 31 anni, era già andata in arresto cardiaco quando era arrivata al pronto soccorso, ma i medici erano riusciti a rianimarla. Hanno provato ad operarla ma purtroppo è morta durante l’intervento. La ragazza viaggiava insieme al 28enne Giovanni Fossile, morto sul colpo. Lo schianto è avvenuto con un’altra auto su cui viaggiava Arianna Ceccarelli, 36enne, anche lei morta sul colpo, e un uomo di 41 anni portato in gravi condizioni all’ospedale di Enna. Una terza auto, con a bordo due quarantenni, è rimasta coinvolta in modo marginale e i due occupanti sono rimasti feriti lievemente.