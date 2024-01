Incidente Casal Palocco, condanna a 4 anni per Matteo Di Pietro

Matteo Di Pietro, lo youtuber dei TheBorderline che lo scorso giugno 2023 a bordo del suo suv Lamborghini travolse a Casal Palocco una Smart uccidendo un bimbo di 5 anni, ha patteggiato una condanna a 4 anni e 4 mesi di reclusione.

Incidente Casal Palocco, Di Pietro non andrà in carcere

Matteo Di Pietro è accusato di omicidio stradale aggravato e lesioni. Lo youtuber, dopo aver trascorso sei mesi ai domiciliari, a dicembre 2023 aveva chiesto un patteggiamento che è stato accolto a 4 anni e 4 mesi di reclusione. Al ragazzo sono state riconosciute le attenuanti generiche e l’avvocato difensore ha affermato che Di Pietro non andrà in carcere.

Incidente Casal Palocco: la dinamica

Di Pietro è stato accusato di omicidio stradale aggravato e lesioni, per negligenza, imprudenza ed imperizia oltre al non aver osservato le norme sulla circolazione stradale per aver guidato ad un’elevata velocità di circa 120 Km/h su Via Macchia Saponara, a Casal Palocco (Roma), dove il limite imposto è di 50 Km/h.

In prossimità di un’intersezione non riuscì a fermare in tempo il suo Suv Lamborghini, sul quale viaggiava, e travolse la Smart ForFour dove a bordo c’era Manuel, il bimbo di 5 anni uccidendolo e procurando lesioni personali alla madre e alla sorellina.