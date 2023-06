Incidente Casal Palocco, cosa rischiano i TheBorderline: mancata precedenza, eccesso di velocità e risarcimento

Cosa rischiano i TheBorderline dopo l’incidente di Casal Palocco? Le indagini vanno avanti, per stabilire con esattezza tutte le responsabilità.

Cosa rischiano realmente i TheBorderline dopo l’incidente di Casal Palocco? Matteo Di Pietro è l’unico indagato per la morte di Manuel Proietti, ma per via delle minacce i quattro in auto con lui hanno deciso di lasciare Roma. Gli inquirenti stanno indagando sull’incidente e hanno ordinato test antidroga più approfonditi per il giovane. YouTube, intanto, ha fermato la pubblicità sul loro canale. L’avvocato Francesco Consalvi ha ricostruito la dinamica dello scontro, dichiarando che Elena Uccello, madre del piccolo Manuel, doveva dare la precedenza alla Lamborghini. Non è emersa nessuna responsabilità a carico degli altri occupanti. Il legale ha anche spiegato a Libero che le immagini dell’incidente provano l’assenza di un impatto frontale e nega che Di Pietro stesse effettuando un sorpasso. Ha anche aggiunto che a suo parere la Lamborghini viaggiava tra i 60 e gli 80 km orari, quindi oltre il limite massimo di 30 km orari.

Consalvi sostiene che ci sia un equivoco anche sulla challenge, nel senso che la sfida non consiste nel correre in auto per 50 ore, ma nel viverci dentro. Il legale ha anche annunciato una querela a Repubblica perché ha dipinto i genitori di Matteo Di Pietro come pronti a minimizzare l’accaduto, sottolineando che nessuno ha rilasciato dichiarazioni per cui a suo parere si tratterebbe di “virgolettati inesistenti”. Ha poi svelato un particolare inedito che riguarda i soccorsi. “Ricordo che le prima persone che hanno soccorso i due minori all’interno della Smart sono stati mio nipote Matteo Di Pietro e Gaia. Il piccolo Manuel era stato rianimato, il suo cuore aveva ricominciato a battere, respirava, aveva ripreso colorito. I ragazzi mi hanno riferito che l’ambulanza è arrivata dopo circa un’ora e il bambino è deceduto in ambulanza” ha raccontato il legale.

Incidente Casal Palocco, cosa rischiano i TheBorderline: rito abbreviato e risarcimento

Giordano Biserni, presidente dell’Associazione sostenitori e amici della Polizia Stradale, ha spiegato che non ci sono punti oscuri sul noleggio della Lamborghini. Prima dei 12 mesi di patente è vietata la guida con mezzi superiori a 55 kilowatt per tonnellata. Cosa rischia Di Pietro? “Le pene possono andare da 8 a 12 anni se viene considerata anche l’alta velocità. In caso contrario, sempre con calcoli presuntivi, si va da 5 a 8 anni” ha dichiarato Biserni, aggiungendo che bisognerà valutare la possibilità del concorso di colpa e di accedere al rito abbreviato, che prevede uno sconto di pena.

“I calcoli per avere una indicazione di massima si possono già fare e sono pari a 882.612 euro” ha dichiarato, invece, Andrea Marzorati, avvocato del Foro di Milano, esperto in risarcimento, che ha commentato dal punto di vista economico. La cifra viene estratta da vari parametri calcolati in base all’età dei genitori, a quella del defunto, al tipo di parentela e anche secondo la tipologia della morte.