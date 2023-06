I TheBorderline lasciano Roma: il gruppo di YouTuber ha preso la drastica decisione dopo le minacce ricevute per l’incidente a Casal Palocco.

Le minacce e le pressioni che si sono abbattute con feroce violenza sul gruppo dei TheBorderline dopo il drammatico incidente a Casal Palocco che ha causato la morte del piccolo Manuel Proietti hanno spinto gli YouTuber a lasciare Roma. La strategia messa in atto dopo l’annuncio di sospendere le pubblicazioni su YouTube rappresenta per i ragazzi un tentativo di cambiare vita e allontanarsi da una situazione diventata impossibile da sostenere.

Secondo quanto riferito da Repubblica, Matteo Di Pietro, il 20enne indagato per omicidio stradale che guidava il Suv Lamborghini che ha travolto la Smart sulla quale viaggiava la vittima con la madre e la sorellina, non sarebbe più a casa sua. Il giovane pare abbia cercato riparo fuori dalla Capitale, probabilmente in provincia di Viterbo, sempre stando a quanto appreso dal quotidiano.

La decisione degli YouTuber

Di Pietro non sarebbe l’unico dei TheBorderline ad aver lasciato Roma. Anche Vito Loiacono, altro componente del gruppo di YouTuber, sarebbe andato via. Loiacono, a differenza del 20enne indagato per omicidio stradale, sarebbe andato addirittura all’estero.

Nelle ultime ore, inoltre, anche la fidanzata di Di Pietro, Giulia Giannandrea, ha deciso di chiudere i suoi account social dopo essere finita nel mirino degli haters. La ragazza ha ricevuto accuse e minacce nel momento in cui il suo nome è finito, erroneamente, tra coloro che si trovavano a bordo del SUV Lamborghini.