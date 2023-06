Padova, la Procura chiede la rettifica dell'atto di nascita di una bambina co...

La Procura di Padova emette un ricorso riguardo l'atto di nascita di una bambina con due mamme: l'udienza per la discussione è fissata al 14 novembre 2023, intanto la coppia non si dà per vinta

«Va contro la Legge». È questa la giustificazione addotta dalla Procura di Padova per la richiesta di rettifica – e conseguente cancellazione del cognome della seconda mamma – dell’atto di nascita della bambina di una coppia formata da due donne.

La bimba compirà fra poco 6 anni

L’atto è stato registrato il 30 agosto 2017 e il Tribunale di Padova ha fissato l’udienza per la discussione del ricorso al 14 novembre 2023. La coppia, due donne quarantenni sposatesi all’estero, ha un secondo bimbo, figlio biologico dell’altra donna (all’anagrafe il secondo genitore della bambina). La donna cui è indirizzato il ricorso della Procura precisa che i due figli «sono a tutti gli effetti fratelli, con lo stesso doppio cognome, seppur nati da due madri diverse». Intenzionata/e a non cedere, la mamma biologica della bambina ha già inviato i documenti per l’iscrizione della figlia alla classe prima della scuola primaria con il doppio cognome.

Il testo del Procuratore

Di seguito, un estratto del testo del ricorso del Procuratore di Padova Valeria Sanzari: