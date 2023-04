Incidente Ciro Immobile, a che velocità andava l'auto che si è scontrata con il tram

Le indagini sull’incidente che ieri, domenica 16 aprile, ha visto coinvolto Ciro Immobile alla guida di un suv hanno fatto sorgere principalmente due interrogativi: il tram contro cui l’attaccante biancoceleste si è schiantato è passato con il semaforo verde o con il semaforo rosso? E poi, a che velocità procedeva la Land Rover del calciatore?

Le accuse reciproche sul semaforo rosso o verde

Nell’incidente, avvenuto intorno alle 8:30 all’incrocio tra lungotevere delle Armi e Ponte Matteotti, Immobile proveniva dalla direzione Stadio Olimpico e si avviava verso Trastevere quando si è scontrato con il tram che stava per attraversare il ponte. Stando a quanto dichiarato dal conducente del tram, il suo mezzo «è passato con il verde e l’auto arrivava a grande velocità». L’attaccante brancolereste ha invece dichiarato che il tram ha attraversato con il rosso l’incrocio tra il lungotevere e ponte Matteotti. L’unico testimone finora ascoltato non è stato molto d’aiuto: «Io ero fermo al semaforo, ho visto la macchina che arrivava e andava addosso al tram. Era rosso? Dicono che lì è un altro semaforo. Non ci ho capito molto». Per scegliere questo nodo le forze dell’ordine stanno analizzando le riprese effettuate dalle telecamere di sorveglianza installate in zona.

L’ipotesi di City Railways sulla velocità dell’auto

Sulla velocità dell’automobile, la pagina Facebook City Railways che si occupa di approfondimenti su ferrovie e sistemi urbani su rotaia ha formulato un’ipotesi basata su calcoli matematici. Prendendo come riferimento il peso del tram (30.500 chili a cui vanno aggiunte 25 persone a bordo), ha ipotizzato su basi tecniche che la velocità del tram fosse di 20 chilometri all’ora al massimo. Per il Land Rover con tre persone a bordo, invece, è stato calcolato un peso di circa 2600 chili. Basandosi poi sul fatto che il tram è stato sviato dai binari a causa dello scontro con l’automobile, City Railways conclude che la velocità di impatto deve essersi aggirata intorno a 80 chilometri all’ora (79,7 per la precisione). Se davvero la velocità del suv guidato da Ciro Immobile è stata di 80 chilometri all’ora al momento dell’impatto, vuol dire che era superiore di 30 chilometri rispetto alla velocità massima consentita su quel tratto di lungotevere di 50 chilometri all’ora. Per conferme o smentite si rimanda tutto alle indagini delle forze dell’ordine e alle conseguenti comunicazioni ufficiali.