Costola fratturata per Ciro Immobile e codice rosso per il tranviere

Dopo quel pauroso scontro a Roma costola fratturata per Ciro Immobile ed iniziale codice rosso passato ad arancio per il tranviere che guidava il mezzo pubblico che ha investito l’auto del calciatore. Otto passeggeri del tram hanno escoriazioni. Spavento a Roma per Ciro Immobile e le sue figlie dopo che il bomber e capitano della Lazio è rimasto coinvolto in un incidente stradale. Secondo quanto si va ricostruendo in queste ore la vettura di Immobile sulla quale viaggiavano anche le sue due figlie, ha impattato con il tram della linea 19.

Tutto sarebbe accaduto mentre l’auto attraversava ponte Matteotti, tra Prati e Flaminio, intorno alle 8:30 di stamane. I media spiegano che il mezzo pubblico è uscito dalle rotaie e che l’auto di Immobile ne è uscita distrutta. Ma come sta Ciro? Il calciatore ha parlato con polizia e carabinieri ed ha spiegato che il tram sarebbe passato con il rosso. Poi il bomber è stato condotto al Policlinico Gemelli. E la diagnosi? “Trauma distorsivo della colonna vertebrale e frattura composta dell’undicesima costola destra”. Una nota spiega che “il calciatore rimane in osservazione presso il reparto di medicina di urgenza diretto dal professor Francesco Franceschi del Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS in Roma”.

La figlia minore al Bambino Gesù

La figlia maggiore di Immobile era con lui e la più piccola è stata trasportata al Bambino Gesù. Altri 8 passeggeri con escoriazioni sono stati trasferiti in codice verde in vari ospedali della Capitale. L’assessore alla Mobilità di Roma Capitale Eugenio Patanè ha detto poi ad Ansa: “La nostra preoccupazione adesso è per le condizioni fisiche di tutti. Il tranviere è entrato all’Umberto I in codice rosso, poi è diventato arancione. Per fortuna è stato subito dimesso con sette giorni di prognosi. L’ho sentito telefonicamente: la sua preoccupazione erano le bambine di Immobile”.