Dramma sfiorato in Molise ed incidente di caccia a Carpinone: un collega gli spara al fianco, con la vittima che si stava cimentando su un terreno innevato quando il colpo lo ha raggiunto.

Ad intervenire i carabinieri della stazione che hanno redatto una nota stampa: i militari insieme a quelli dei Carabinieri Forestali di Isernia, sono intervenuti, “nei pressi del cimitero, dove si è verificato un incidente di caccia”. Ma cosa è successo?

Va a caccia e un collega gli spara al fianco

Che un uomo che esercitava la caccia in un terreno coperto dalla neve “è stato colpito al fianco da un colpo esploso erroneamente da un altro cacciatore”.

Dopo il colpo il ferito è stato immediatamente soccorso e trasportato presso l’ospedale di Isernia, e dopo essere stato sottoposto ad un intervento chirurgico, “è stato ricoverato in terapia intensiva”. I carabinieri hanno svolto le indagini ed hanno identificato “il presunto responsabile”.

Le indagini dei carabinieri sull’accaduto

I carabinieri hanno anche sequestrato l’arma utilizzata. “È stato proceduto, altresì, al ritiro cautelare delle ulteriori armi possedute dai partecipanti alla battuta di caccia.

Nel corso dell’operazione sono state contestate una serie di sanzioni amministrative per violazioni in materia di caccia”. I militari spiegano che “sono in corso ulteriori accertamenti al fine di stabilire con certezza l’esatta dinamica e le responsabilità”.