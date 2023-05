Il terribile incidente era avvenuto sulle strade di Isorella nelle prime ore della mattina di mercoledì, mentre la 23enne Claudia Feroldi si stava recando alla ditta di Calvisano in cui lavorava. Prima la perdita del controllo dell’auto e l’invasione dell’altra corsia di marcia, poi lo schianto terrificante con un camion: la ragazza è morta sul colpo.

Incidente di Isorella: l’intervento dei soccorsi

Nulla hanno potuto fare i medici del 118 che sono accorsi sulla Via Gambara per salvare la vita di Claudia Feroldi. La giovane, dopo lo scontro con il camion è rimasta incastrata tra le lamiere della sua Lancia Ypsilon ed è morta sul colpo. I vigili del fuoco hanno estratto il suo corpo esanime dall’abitacolo, mentre la Polizia Stradale ha effettuato tutti i rilievi del caso. La Procura, poi, ha aperto un’inchiesta sul sinistro.

Incidente di Isorella, il funerale di Claudia sarà venerdì pomeriggio

Dopo i consueti accertamenti medico-legali, la salma della giovane è stata riconsegnata alla sua famiglia. I genitori Laura e Ottavio e la sorella Alessandra, ancora sconvolti per l’accaduto, hanno così potuto organizzare il funerale. La cerimonia religiosa è in programma venerdì pomeriggio alle ore 15.30 a Ostiano, il piccolo paese in cui Claudia viveva. Questa sera si terrà una veglia di preghiera.