Una vera corsa contro il tempo da quanto è andato via da un ospedale e da quando si sono perse le tracce di Giuseppe Neri, il 73enne scomparso lunedì. L’uomo atterrato a Catania sarebbe in stato confusionale e i parenti sono in ansia da ore. Di neri non si sa più nulla dalla sera dello scorso 15 maggio. L’uomo è originario di Biancavilla, residente in provincia di Novara, ad Oleggio, e domiciliato in Germania, ad Amburgo.

Si sono perse le tracce di Giuseppe Neri

I media spiegano che Neri era rientrato in Sicilia in compagnia di una nipote ma aveva accusato dei dolori alle gambe. Perciò ed anche a seguito di un palese stato confusionale era stata chiamata un’ambulanza che lo aveva condotto all’ospedale San Marco. Poche ore dopo era scomparso. Il nipote Vincenzo ha detto: “Alle 20 circa riceviamo in famiglia una chiamata dal pronto soccorso del San Marco. Ci avvisano che mio zio si è allontanato e non lo trovano da nessuna parte”.

La testimonianza del nipote ai media

“Sono passate più di 48 ore ed ancora non abbiamo ricevuto nessuna comunicazione. Siamo stati al San Marco senza avere alcun riscontro“. Ma quali sono le fattezze dello scomparso? Giuseppe Neri è alto 1 metro e 80, ha i capelli bianchi, corporatura robusta. Non ha documenti e neanche un telefono cellulare. Chiunque dovesse avvistarlo lo segnali ai carabinieri della stazione di Biancavilla.