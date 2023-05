Il grave incidente domestico è avvenuto a Silvi, nella provincia di Teramo, è ha coinvolto una donna in pensione di 65 anni. La signora era impegnata nello stendere i panni appena lavati sul balcone di casa ma, essendosi sporta troppo, ha perso l’equilibrio ed è caduta di sotto.

Teramo, incidente domestico fatale: 65enne muore dopo essere caduta dal balcone

La 65enne era intenta nello stendere i panni sul balcone della sua casa di Silvi quando, sporgendosi troppo ha perso l’equilibrio ed è caduta. Lo schianto al suolo è stato tremendo. Sono stati immediatamente allertati i medici del 118 che, una volta arrivati sul posto, non hanno potuto fare altro se non dichiarare il decesso della donna, morta sul colpo.

La dinamica dell’incidente: indagano i carabinieri

I motivi della caduta non sono ancora stati chiariti, ma i carabinieri che stanno indagando sull’incidente hanno spiegato che non dovrebbe essersi trattato di un suicidio nè di un omicidio. Sul posto, infatti, non è stato trovato nessun biglietto di addio e la donna, almeno apparentemente, non aveva motivi per togliersi la vita. Allo stesso tempo non sono state trovate tracce di una possibile aggressione. Gli agenti stanno ancora analizzando la dinamica della caduta per capire se sia capitata a causa della ringhiera troppo bassa o perché la donna ha avuto un malore mentre stendeva i panni.