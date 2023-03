Incidente fatale a Palomonte: morta una 21enne

Questa mattina, domenica 12 marzo 2023, si è verificato un terribile incidente mortale a Palomonte, in provincia di Salerno. Una giovane di 21 anni ha perso la vita nello schianto.

Incidente a Palomonte: morta 21enne

Questa mattina, domenica 12 marzo 2023, si è verificato un terribile incidente fatale a Palomonte, in località Canalicchio, in provincia di Salerno. Una ragazza di 21 anni ha perso il controllo della sua automobile ed è finita fuori strada. L’impatto è stato troppo violento e purtroppo per la giovane non c’è stato nulla da fare. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

La giovane è morta sul colpo

Per cause ancora da accertare, la giovane di 21 anni ha perso il controllo della sua auto ed è finita fuori strada. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri, per effettuare tutti i rilievi del caso, e i sanitari del 118, che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della 21enne. La giovane è morta sul colpo. Disposta la restituzione della salma della vittima ai suoi familiari. L’intera comunità è rimasta sotto shock e si è stretta alla famiglia nel suo grande dolore.