Un incidente stradale avvenuto sull’autostrada A21 nel giorno di Pasqua, nel tratto tra Felizzano e Asti Est, ha causato la morte del piccolo Ismael Pistis, bambino di otto anni e giovane calciatore del Torino Football Club. Lo schianto, verificatosi mentre viaggiava in moto con il padre durante il rientro da una gita, ha suscitato profondo cordoglio nella società granata e riacceso l’attenzione sulle dinamiche dell’incidente e sulle sue drammatiche conseguenze.

Incidente fatale sull’A21 per il bambino di 8 anni: dinamica dello schianto e indagini in corso

L’incidente si è verificato lungo l’autostrada A21, nel tratto tra Felizzano e Asti Est, intorno alle 17, durante il rientro da una gita familiare. La motocicletta su cui viaggiavano il padre e il figlio è stata coinvolta in un urto con un’automobile mentre si trovava in corsia di sorpasso, con conseguente perdita di controllo e violento impatto contro il guardrail. Il bambino è rimasto intrappolato tra le barriere metalliche e, nonostante l’intervento immediato di alcuni automobilisti e dei soccorsi, ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile.

Un elemento particolarmente drammatico è stato la presenza della madre, che seguiva in auto e ha assistito indirettamente alla scena. Il padre ha riportato ferite lievi ed è stato trasportato in ospedale, mentre il conducente dell’auto coinvolta è rimasto illeso. Le operazioni di soccorso e i rilievi hanno comportato la temporanea chiusura del tratto autostradale, con ripercussioni sulla viabilità.

Parallelamente, la Procura ha avviato accertamenti per chiarire la dinamica dei fatti. Nel frattempo, il Torino ha ribadito il proprio messaggio di vicinanza: “Alla mamma, signora Antonia, al papà Marco, a tutti i parenti, ai tantissimi amici e conoscenti il cordoglio e il fraterno abbraccio di tutto il mondo granata in questo momento di indicibile dolore“.

Incidente fatale sull’A21: il Torino piange il piccolo Ismael Pistis, calciatore di otto anni

Il presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club hanno espresso profonda commozione per la scomparsa di Ismael Pistis, manifestando solidarietà alla famiglia e al suo ambiente più vicino. Nel comunicato ufficiale si legge: “Il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club, attoniti e profondamente addolorati per la terribile notizia, si stringono con affetto attorno alla famiglia Pistis nel ricordo del caro Ismael Pistis, strappato a soli otto anni all’affetto dei suoi cari in un incidente stradale nel giorno di Pasqua“.

Il club ha voluto ricordare il piccolo atleta come parte della categoria Under 8, sottolineandone non solo il percorso sportivo ma anche la sua indole: “Un bimbo felice a cui non mancava mai il sorriso, capace di trasmettere ogni giorno allegria e spensieratezza a tutti“. Nelle parole della società emerge il ritratto di un bambino descritto come “sempre educato, ordinato e rispettoso“, apprezzato da compagni, tecnici e dirigenti. Il legame con i colori granata era particolarmente forte, tanto che viene ricordato come avesse trasformato la propria cameretta in uno spazio ispirato alla passione per la squadra: “quel Toro che tanto amava da aver trasformato la sua cameretta come un angolo della Curva Maratona“. Anche i compagni sono stati citati direttamente nel messaggio: “sarà sempre nel cuore di Jacopo, Andrei, Luca, Stefano, Thomas G., Hamed, Thomas L., Ivan, Federico, Gabriele, Samuel e Diego“, a testimonianza del forte legame costruito nel tempo condiviso tra allenamenti e partite.