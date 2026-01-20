Incidente Ferroviario in Catalogna: Crollo di un Muro Porta a una Nuova Tragedia

Un tragico incidente ferroviario ha colpito la Spagna, provocando la morte di un macchinista e diversi feriti in Catalogna.

La Spagna è nuovamente scossa da un tragico incidente ferroviario, avvenuto in Catalogna. La situazione è stata aggravata dalle forti piogge che hanno colpito la regione, causando il crollo di un muro di contenimento su un treno della linea R4.

Il tragico avvenimento si è verificato il 20 gennaio 2026, a pochi giorni da un altro disastro ferroviario in Andalusia, dove hanno perso la vita 42 persone.

Questo nuovo incidente ha portato alla morte del macchinista e ha lasciato almeno 15 passeggeri feriti, tre dei quali in condizioni gravi.

Dettagli dell’incidente

Il treno coinvolto, un convoglio locale che operava sulla linea R4 tra Gelida e Sant Sadurní, ha subito un impatto frontale con un muro che crollava sui binari. Le prime segnalazioni sono giunte ai servizi di emergenza intorno alle 21:02, mentre il servizio sulla linea R4 è stato immediatamente sospeso.

Cause e investigazioni

Secondo le autorità, le piogge intense che hanno colpito la Catalogna negli ultimi giorni sono state identificate come la causa principale della destabilizzazione del muro di contenimento. La Guardia Civil sta conducendo indagini per determinare le responsabilità e valutare eventuali misure di sicurezza aggiuntive necessarie per prevenire il ripetersi di simili incidenti.

Altri incidenti ferroviari

Non è solo questo il problema: un altro treno, in servizio sulla linea R1 tra Blanes e Maçanet, ha deragliato, ma fortunatamente senza causare feriti. Anche in questo caso, la caduta di massi sui binari, provocata dalla tempesta, ha portato alla sospensione del servizio ferroviario.

Effetti sui servizi ferroviari

Le conseguenze di questi incidenti si sono amplificate, con migliaia di passeggeri costretti a subire cancellazioni e interruzioni nei servizi ferroviari. Le compagnie ferroviarie spagnole stanno attuando piani alternativi di trasporto e assicurano che i passeggeri possono richiedere rimborsi o cambi gratuiti per i loro viaggi.

Il contesto nazionale

Questo incidente avviene in un contesto già critico per il sistema ferroviario spagnolo, che ha visto un aumento degli incidenti negli ultimi anni. La sicurezza ferroviaria è diventata una questione cruciale, e il governo spagnolo ha promesso di intensificare gli sforzi per migliorare le infrastrutture e garantire viaggi più sicuri per tutti.

Con il bilancio delle vittime ancora in fase di definizione, le autorità hanno avviato un’indagine approfondita sulle cause del deragliamento e sulla manutenzione delle infrastrutture. Il Ministro dei Trasporti, Óscar Puente, ha dichiarato che ogni ipotesi è al vaglio e che non si escludono eventuali responsabilità da parte di chi gestisce le linee ferroviarie.