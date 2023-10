Paolo Origliasso, padre della piccola Laura, bambina di 5 anni morta nell’incidente delle Frecce Tricolori a Torino, vuole incontrare il pilota.

Incidente Frecce Tricolori, parla il padre della bimba: “Difficile immaginarsi un futuro”

Paolo Origliasso è il padre della piccola Laura, bimba di soli 5 anni morta nell’incidente delle Frecce Tricolori a Torino. L’uomo si è ustionato le mani per provare a salvare la figlia, mentre Oscar del Dò, il pilota, ha dichiarato di non aver visto l’auto su cui viaggiava la famiglia. “Adesso, dopo tutto quello che è successo, è davvero difficile immaginarsi un futuro. Mia moglie Veronica ed io viviamo giorno per giorno, facendoci forza reciprocamente, soprattutto per nostro figlio Andrea. Adesso è lui la cosa più importante. Sappiamo che niente sarà più come prima, ma la vita va avanti e dobbiamo farci coraggio, ripeto, proprio per Andrea” ha dichiarato il padre della bambina, che ha sottolineato che non si sente un eroe nonostante i tentativi disperati per salvare la figlia.

L’uomo ha raccontato che di quel pomeriggio ricorda che erano partiti da casa e stavano accompagnando il figlio Andrea ad una partita a Venaria, perché gioca a calcio nella squadra del Borgaro. “A un certo punto, improvvisamente, siamo stati investiti da una palla di fuoco. È stato un attimo, una cosa che non si può nemmeno descrivere. Avevamo percorso quella strada chissà quante volte e poi uno come fa a immaginare che possa succedere una cosa del genere?” ha dichiarato.

Incidente Frecce Tricolori, parla il padre della bimba: “Voglio incontrare il pilota”

La procura di Ivrea sta indagando per accertare la causa esatta del guasto al motore. Per adesso l’unico iscritto nel registro resta il maggiore 35enne, che ha cercato di prestare soccorso alla famiglia subito dopo lo schianto. “Penso solo a quella bambina, sono distrutto” ha dichiarato a psicologi e superiori. Il padre della piccola Laura vorrebbe incontrarlo. “Sì, abbiamo espresso il desiderio di incontrarlo. Non so che cosa ci diremo ma credo che quel giorno le parole verranno da sole” ha spiegato.