Brutto incidente frontale sulla Provinciale. Due auto si sono scontrate per cause da accertare e quattro persone sono finite in ospedale.

Due auto si sono scontrate per cause da accertare e quattro persone sono finite in ospedale. Nessuna di loro è in pericolo di vita.

Incidente frontale sulla Provinciale: quattro persone all’ospedale

Quattro persone sono rimaste ferite e sono state trasportate con le ambulanze all’ospedale di Cona. Sono stati ricoverati, con contusioni e fratture in diverse parti del corpo, ma fortunatamente non sono in pericolo di vita.

Questo è il bilancio di un incidente frontale avvenuto ieri pomeriggio, poco dopo le 15, nel tratto della strada provinciale Virgiliana, all’altezza di Ponte Rodoni. Le auto sono distrutte e la strada è riamasta chiusa al traffico per due ore per consentire i soccorsi e lo spostamento dei mezzi.

La dinamica dell’incidente

Un terribile scontro frontale tra una Golf che arrivava da Ferrara diretta a Bondeno, guidata da una donna sessantenne del luogo, e una Nissan, su cui viaggiava una famiglia di Terre del Reno con madre, padre e figlio.

Per cause da accertare, la Golf è finita dalla parte opposta con un’invasione di corsia ed è andata a schiantarsi frontalmente contro la Nissan che stava arrivando dalla direzione opposta. Sul posto, oltre a tre ambulanze del territorio e una da Finale Emilia, sono intervenute due pattuglie della polizia Municipale dell’Alto Ferrarese e i vigili del fuoco volontari di Bondeno per la messa in sicurezza delle auto. I soccorsi sono stati complessi.