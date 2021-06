Incidente in A1 tra mezzi pesanti, camion in fiamme: due morti e un ferito

Due camion e un'auto si sono scontrati in A1 per poi andare in fiamme: l'incidente stradale è costato la vita a due persone.

Tragedia lungo l’autostrada A1, dove nella mattinata di martedì 22 giugno 2021 si è verificato un incidente in cui hanno perso la vita due persone: tre i mezzi coinvolti tra due camion andati in fiamme dopo lo scontro.

Incidente in A1: camion in fiamme

I fatti hanno avuto luogo al chilometro 67 tra Piacenza sud e Fiorenzuola all’altezza di Cadeo. Un’auto, un camion e un camion cisterna che proseguivano in direzione Milano si sono scontrati per cause ancora da accertare per poi prendere fuoco. In breve tempo si è alzata un’alta e densa colonna di fumo nero visibile anche a chilometri di distanza impedendo la visibilità.

Incidente in A1, camion in fiamme: due morti

Immediata la chiamata ai Vigili del Fuoco e ai sanitari del 118 che, giunti sul posto, hanno dovuto constatare il decesso di due pesone. Si tratta degli autisti dei due mezzi pesanti per i quali, essendo le ferite riportate troppo gravi, si è resa vana ogni manovra di rianimazione. Per il momento non sono ancora state diffuse le loro generalità. Anche uno dei due passeggeri dell’auto è rimasto ferito ma lievemente.

Presenti sul luogo dell’incidente anche le forze dell’ordine che hanno effettuato i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto e ad accertare le responsabilità. Le autorità hanno chiuso entambe le corsie di marcia a causa della propagazione del fumo.

Incidente in A1, camion in fiamme: i consigli per la viabilità

Il traffico risulta dunque bloccato con 4 km di coda verso Bologna e 5 km in direzione di Milano. Autostrade ha segnalato 7 km di coda all’uscita obbligatoria di Fiorenzuola in direzione di Milano e 9 km di coda a quella di Piacenza Sud in direzione di Bologna.

Per le brevi percorrenze i tecnici hanno consigliato di uscire a Piacenza Sud e percorrere la strada statale 9 Via Emilia con rientro a Fiorenzuola in direzione di Bologna. Stessa percorso per chi procede in direzione Milano ma all’inverso. Il traffico in direzione Milano verrà deviato sulla A21 Torino-Piacenza: bisognerà dunque seguire verso Brescia e prendere la A4 Torino-Trieste verso il capoluogo lombardo. In alternativa, per chi dalla A14 Bologna-Taranto è diretto verso Milano, è consigliato prendere la A13 Bologna-Padova in direzione nord e poi la A4 Torino-Trieste in direzione di Milano.

Per le lunghe percorrenze il suggerimento è invece quello di percorrere la A22 del Brennero e la A4 Torino-Trieste.