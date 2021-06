Lungo il tratto autostradale che mette in collegamento la A1 e la A22 si è verificato un drammatico incidente che ha causato la morte di cinque vittime.

Un drammatico incidente stradale si è consumato lungo il tratto della bretella di collegamento tra l’autostrada A1 e l’autostrada A21, provocando la morte di cinque uomini.

Piacenza, incidente autostradale tra la A1 e la A21: cinque vittime

Nel pomeriggio di giovedì 3 giugno, poco dopo le ore 17:30, è stato segnalato un incidente che ha generato cinquevittime: la vicenda si è verificata in prossimità della bretella che mette in collegamento l’autostrada A1 e l’autostrada A21, in corrispondenza del comune di Fiorenzuola d’Arsa, in direzione Fiorenzuola-Brescia, in provincia di Piacenza, in Emilia-Romagna.

Gli uomini che hanno perso la vita nell’incidente autostradale sono cinque operai tutti impiegati presso una ditta edile situata a Corte Franca, in provincia di Brescia. Il gruppo, a bordo di una Fiat Doblò, stava rincasando dopo una giornata di lavoro al momento dello schianto.

Tra le cinque vittime, tutte residenti tra Brescia e Bergamo, sono stati identificati tre uomini italiani rispettivamente di 55, 60 e 67 anni e due uomini di origine marocchina rispettivamente di 40 e 51 anni.

Piacenza, incidente autostradale con cinque vittime: i soccorsi

In relazione alle informazioni diffuse, il tragico sinistro avvenuto tra l’autostrada A1 e A21 si è consumato in zonaMonticelli, nel momento in cui la Fiat Doblò che trasportava gli operai ha tamponato, procedendo ad alta velocità, un autocarro fermo sulla carreggiata a causa di un altro incidente che aveva provocato code e rallentamenti.

La vicenda, quindi, è stata prontamente comunicata ai soccorsi e alle forze dell’ordine, che si sono rapidamente recati sul posto.

Sul luogo dello scontro, infatti, erano presenti un’ambulanza, un elisoccorso, i vigili del fuoco e la Polizia Stradale di Cremona.

Non appena raggiunto il luogo, il personale sanitario impiegato presso il 118 ha tentato di prestare soccorso ai cinque uomini a bordo del furgone: gli sforzi perpetrati dai paramedici, tuttavia, si sono rivelati inutili in quanto tutti gli operai erano già privi di vita a seguito dell’impatto che ne ha causato la morte sul colpo.

Intanto, gli agenti della Polizia Stradale di Cremona hanno provveduto a eseguire i rilievi del caso e si occuperanno delle indagini, al fine di chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.

Piacenza, incidente autostradale con cinque vittime: divieto di transito

Il drammatico episodio ha, inevitabilmente, avuto conseguenze sulla circolazione stradale. Il tratto di autostrada Piacenza-Brescia che collega la A1 e la A21, infatti, è stato totalmente chiuso al transito in direzione Brescia tra Caorso e Castelvetro. In questo modo, è stato possibile consentire l’intervento dei mezzi sanitari del 118 e dei vigili del fuoco, innescando però una serie di rallentamenti sul traffico registrato nella zona.