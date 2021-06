Incidente sulla statale Soncinese, l’auto prende fuoco: grave una ragazza di 28 anni

Spaventoso incidente sulla statale Soncinese: due feriti, mentre una delle auto coinvolte ha preso fuoco.

Uno spaventoso incidente stradale è avvenuto presso la statale Soncinese. Coinvolti tre veicoli, uno di questi è andato a fuoco. I feriti invece sono due, tra cui una ragazza di 28 anni in gravi condizioni. Nel sinistro ha preso fuoco un’auto.

L’episodio è avvenuto nel territorio di Martinengo (Bergamo), sul tragitto che porta a Romano di Lombardia. La precitata 28enne coinvolta nell’incidente è stata ricoverata presso l’ospedale Civile di Brescia in elisoccorso. Nonostante le condizioni critiche, non sarebbe in pericolo di vita.

Incidente sulla statale Soncinese: la dinamica dell’evento

L’incidente è avvenuto lo scorso 31 maggio poco dopo le 20. Al momento i carabinieri stanno vagliando la dinamica dell’accaduto.

I militari sono intervenuti con due pattuglie per gli opportuni rilievi. Secondo la prima ricostruzione resa nota, pare che il violento sinistro sia stato causato da una quarta vettura che ha sorpassato in maniera azzardata. L’auto in questione sarebbe una Suv, che tuttavia non è stata coinvolta nell’incidente.

Incidente sulla statale Soncinese: un’auto a fuoco

I mezzi coinvolti sono una Citroen, un furgone e una Fiat. Lo scontro tra i tre veicoli sarebbe avvenuto lungo le due corsie di marcia.

A prendere fuoco è stata la Citroen. Si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Romano per domare le fiamme sviluppatesi. Per fortuna l’incendio non ha coinvolto nessuno dei feriti. Il conducente del furgone, un uomo di 47 anni, è rimasto illeso, mentre è stato necessario il ricovero in codice giallo a Romano per un giovane di 33 anni. Sul posto sono giunte anche due ambulanze e un’automedica.

Incidente sulla statale Soncinese: ancora da chiarire le esatte dinamiche

Sembra che a causare il violento sinistro sia stato il sorpasso azzardato da parte di un quarto veicolo, ma le esatte dinamiche della violenta “carambola” sono ancora da chiarire. Saranno i carabinieri di Treviglio a fare luce sulle reali dinamiche del sinistro. I militari sono giunti poco dopo l’incidente insieme ai soccorritori del 118 e ai vigili del fuoco di Romano di Lombardia. I pompieri hanno impiegato all’incirca trenta minuti per domare le fiamme, in seguito c’è stata la bonifica dell’area. La strada è stata chiusa al traffico per circa due ore: per l’intera serata si sono verificati forti rallentamenti. Purtroppo il tratto stradale di cui abbiamo parlato in questo articolo non è nuovo a sinistri simili. Di recente, anche un ragazzo è stato qui coinvolto in un altro incidente uscendo di strada durante la marcia.