Incidente in A12, auto si schianta contro il muro della galleria: a bordo anche un bambino

Nella notte si è verificato un incidente in autostrada, sulla A12, tra il casello di Genova Est e l’allacciamento con la A7. Un’auto con a bordo sei persone, tra cui un bambino di 8 anni, si è schiantata contro il muro della galleria Monte Sperone. Il fatto è accaduto intorno alle 2 di notte. Sul posto sono intervenute le ambulanze, mandate dalla centrale operativa del 118, e gli agenti della polizia stradale.

Fortunatamente le sei persone sono rimaste ferite in modo lieve e sono state medicate all’ospedale San Martino e all’ospedale Gaslini.

La dinamica dell’incidente

Il brutto incidente si è verificato in prossimità di un cantiere con restringimento della carreggiata, come ha riportato GenovaToday. Per quanto riguarda la dinamica dell’incidente, la polizia stradale sta indagando. Secondo una prima ricostruzione si tratterebbe di un incidente autonomo, che non ha coinvolto altri mezzi.

Il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo, andando a sbattere contro il muro della galleria.