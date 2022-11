Incidente in scooter, si schianta contro un’auto mentre va al lavoro: morto a 58 anni

Grave incidente allo Zocco di Adro, avvenuto giovedì 10 novembre. Valentino Lamberti è morto a 58 anni dopo essersi schiantato contro un'auto.

Valentino Lamberti è morto a causa di un incidente stradale avvenuto giovedì 10 novembre allo Zocco di Adro, in provincia di Brescia, pochi minuti dopo le 8.30. Lamberti stava andando a lavorare, nell’azienda Straparava, con il suo scooter. In Via Zocco, per cause da accertare, avrebbe perso il controllo del mezzo andando a schiantarsi con una Nissan guidata da una ragazza di 27 anni. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi.

Il 58enne è stato sbalzato dalla sella per diversi metri ed è finito in un vigneto. Il 112 è stato subito avvisato e l’uomo è stato soccorso dai sanitari con ambulanza e automedica e poi trasportato al Civile con l’elicottero e ricoverato in codice rosso.

Le sue condizioni sono apparse subito gravissime e nella serata di giovedì 10 novembre è morto. I rilievi sono stati affidati alla Polizia Stradale di Salò, con il supporto della Polizia Locale.

Valentino Lamberti era molto conosciuto in paese. Era un grande appassionato di antiquariato, aveva gestito per diversi anni un negozio di cornice e da tempo lavorava per la Streparava. Ha lasciato la moglie e tre figli.