Incidente in A14, scomparso il tennista paralimpico Silvestrone: morti anche due dei tre figli

Nella giornata di sabato 4 febbraio all’interno della Galleria Castello a Grottammare in provincia di Ascoli Piceno, si è consumato un drammatico scontro tra un’auto e un TIR.

Hanno perso la vita nell’incidente il tennista paralimpico Andrea Silvestrone, atleta di 49 anni affetto dalla sclerosi multipla e due dei suoi tre figli, il più grande di 14 anni e una bimba di appena 8 anni. Rimangono accese le speranze per il terzo figlio dell’atleta, un ragazzino di 12 anni che è stato ricoverato all’ospedale Torrette di Ancona.

Incidente in A14: la vicenda

Stando a quanto si apprende, il dramma è avvenuto all’altezza di un cantiere nel quale è prevista la circolazione a doppio senso di marcia. Il conducente che si trovava a bordo del TIR è rimasto invece fortunatamente illeso. Sono stati segnalati disagi alla circolazione. Il tratto interessato dallo scontro che comprende Pedaso e San Benedetto è stato chiuso al fine di agevolare l’intervento dei soccorsi, così come degli agenti della Polstrada che hanno provveduto ad effettuare le opportune verifiche.

Ha poi riaperto alle 14. Autostrade – si legge da ANSA – ha reso noto che “dalle prime ricostruzioni risulta un’invasione della corsia opposta da parte della vettura per cause in fase di accertamento”.

Chi era Andrea Silvestrone

Andrea Silvestrone era un tennista paralimpico molto amato, soprattutto a Montesilvano, comune dove l’uomo viveva. La sua morte ha sconvolto tantissime persone, ma anche realtà quali la LILT di Pescara (Lega Italiana Lotta contro i Tumori) della quale Silvestrone era socio onorario o ancora la FISPES Abruzzo che su Facebook ha scritto: “Questo è un duro colpo, Andrea.

Per chi ha ammirato la tua forza, per chi ti ascoltava con le lacrime agli occhi, per chi si emozionava quando parlavi dei tuoi figli. Ci mancherai, Andrea, ci mancherà la tua tenacia, la tua cultura, il tuo sorriso contagioso. Hai voluto portare con te due dei tuoi tre gioielli. Possa il terzo trovare un senso per continuare a vivere questa vita troppo crudele con voi. Possiate riposare in pace”, sono state le parole del delegato regionale Simone D’Angelo.

Il sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis, sempre sui social, ha scritto: “Non avrei mai voluto ricevere questa notizia così terribile. La tragedia che oggi ha colpito la nostra città e quanti conoscevano Andrea Silvestrone e la sua famiglia ci getta nello sconforto totale. Non riesco ancora a credere amico mio che te ne sei andato via in questo modo, tu che sei sempre stato per tutti un esempio di grande forza e determinazione e che amavi la vita con tutto te stesso. Non ci sono parole per descrivere il dolore e la profonda tristezza che mi attanagliano in queste ore. Mi stringo a Barbara e alla famiglia e prego per Diego, che in questo momento sta lottando in ospedale”.