Una persona è morta e altre tre sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto lungo la A4 nei pressi di Brescia.

Dramma lungo la A4 nei pressi di Brescia, dove nella mattinata di mercoledì 13 ottobre 2021 si è verificato un incidente stradale con un bilancio di un morto e tre feriti. Si sarebbe trattato di un tamponamento tra quattro camion.

Incidente stradale sulla A4 a Brescia

I fatti hanno avuto luogo poco prima delle 6 nel tratto compreso tra i caselli di Brescia centro e Brescia ovest. Secondo le prime ricostruzioni quattro mezzi pesanti sarebbero rimasti coinvolti in un tamponamento avvenuto per cause ancora in via di accertamento.

L’impatto è stato molto violento tanto che i sanitari del 118 giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso di uno dei conducenti, un uomo di 40 anni.

Hanno poi soccorso gli altri tre autisti trasferendo in ospedale uno di loro, 55 anni, rimasto ferito all’addome e al bacino. I restanti due non hanno invece avuto bisogno di un ricovero.

Incidente stradale sulla A4 a Brescia: indagini in corso

Presenti sul luogo dell’incidente anche i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Brescia e le forze dell’ordine che hanno effettuato i rilievi utili alla ricostruzione della dinamica dell’accaduto.

Per consentire i soccorsi e la messa in sicurezza dell’area, il casello di Brescia ovest è stato temporaneamente chiuso ed è stato riaperto solo qualche ora dopo i fatti.