Nella mattinata di oggi, lunedì 22 maggio 2023, alle 8.55, si è verificato un incidente sull’autostrada A4, tra lo svincolo di Spinea e l’allaccio dell’A57 della tangenziale di Mestre, in direzione Padova. Lo schianto ha coinvolto due auto e un furgone. Nell’incidente è rimasto ferito un automobilista, che è rimasto incastrato nella vettura che stava guidando.

Incidente in A4 a Spinea: i soccorsi

Nell’incidente che si è verificato a Spinea è rimasto ferito il conducente di una vettura. I pompieri, arrivati da Mira, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto l’uomo da una Volkswagen Passat, dopo che era rimasto incastrato. L’uomo è stato stabilizzato dai sanitari del Suem e trasferito in ospedale. Durante le operazioni di soccorso il traffico è rimasto bloccato. Sul posto è arrivata anche la Polstrada e il personale ausiliario di autostrada. I vigili del fuoco, per le operazioni di soccorso, hanno impiegato circa un’ora.