Incidente in A4, camion si ribalta all’uscita di Dalmine

Incidente in A4 all’uscita del casello di Dalmine (Bergamo). Un camion si è ribaltato dopo che l’autista ha perso il controllo del mezzo. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Dalmine, un’ambulanza e i carabinieri di Bergamo per gli opportuni rilievi.

Il sinistro è avvenuto in data 20 giugno intorno alle 14. I vigili del fuoco hanno bonificato l’area coinvolta dopo aver messo il camion in sicurezza.

Incidente in A4: chiusa l’uscita

Di seguito sono intervenuti un’ambulanza assieme ai carabinieri della stazione di Bergamo. I vigili hanno dunque messo in sicurezza il mezzo incidentato e bonificato l’area. Per far sì che i soccorsi potessero intervenire più facilmente, si è provveduto a chiudere l’uscita.

Come sta il conducente del camion?

L’autista del camion sarebbe un uomo di 35 anni. Dopo l’incidente, il camionista non avrebbe riportato gravi conseguenze fortunatamente.

I soccorsi sono giunti in codice verde. In seguito al ribaltamento del mezzo si è però creata una fila lunga due chilometri in direzione Venezia.