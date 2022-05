Incidente in autostrada a Foggia: a bordo una famiglia con un bambino di 3 anni

Il grave incidente si è consumato sul tratto autostradale Bologna-Taranto, ad altezza di Foggia: coinvolta auto con a bordo padre, madre e bimbo di 3 anni

Nel primo pomeriggio di oggi, 30 maggio 2022, si è verificato un brutto incidente sull’autostrada A14 Bologna-Taranto in direzione sud.

L’incidente in autostrada: la dinamica del sinistro

Attorno alle ore 14 di oggi 30 maggio, si è verificato un sinistro sull’autostrada A14 tra San Severo e Foggia, che ha visto coinvolta un’automobile e i suoi tre passeggeri (padre, madre e bambino).

L’auto è andata completamente distrutta: la donna, in gravi condizioni, è stata trasportata in elisoccorso all’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo. Suo marito e il figlio sono rimasti, invece, feriti in maniera molto meno grave.

Foggia, incidente sull’autostrada A14: la nota di autostrade per l’Italia

Dopo l’incidente che si è verificato nelle prime ore del pomeriggio di oggi, il tratto autostradale interessato ha vissuto in primo luogo dei rallentamenti, per poi essere temporaneamente chiuso.

Autostrade per l’Italia ha pubblicato una nota in merito a questa situazione di disagio, fornendo la spiegazione: “Poco prima delle 14 sulla A14 Bologna-Taranto è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra San Severo e Foggia, in direzione di Bari, a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 545 che ha visto coinvolta un’autovettura e nel quale due persone sono rimaste ferite, una delle quali in modo grave.”