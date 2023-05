Schianto nel pomeriggio sull'autostrada A14 in direzione Trieste: coinvolti due mezzi pesanti e un furgone, non si registrano feriti

Ennesimo incidente sull’autostrada A14. Si è verificato nel pomeriggio di oggi, giovedì 18 maggio 2023, un sinistro tra tre vetture sulla Bologna-Taranto in direzione Trieste. Non si registrano feriti.

I veicoli coinvolti

Lo schianto è avvenuto al chilometro 373 dell’autostrada, in prossimità dell’area di servizio Arino Est nel territorio di Dolo. Avvenuto poco dopo le 16, ha coinvolto due mezzi pesanti e un furgone. Non è stata resa nota dalle autorità competenti l’esatta dinamica dell’incidente e sono ancora al vaglio della polizia stradale di Mestre le cause dello stesso. Trattandosi di tre veicoli, un’ipotesi plausibile è che due si siano scontrati inizialmente e che il terzo gli sia finito addosso innescando un tamponamento.

Fino a 10 chilometri di coda

Scattato l’allarme, si sono precipitati sul posto gli agenti della polizia stradale, insieme al soccorso meccanico e il personale di Cav, coordinato dal centro operativo di Mestre. Mentre due dei veicoli incidentati sono stati rimossi in fretta dalla carreggiata, il terzo è rimasto d’intralcio per oltre un’ora e mezza: alle 17:30, a causa delle operazioni di rimozione, si viaggiava ancora su una sola corsia di marcia e lungo la A4 si registravano fino a 10 chilometri di coda in direzione Trieste e A57.