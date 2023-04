Palermo, incidente in autostrada: 2 feriti

Si segnala nelle ultime ore un incidente sull’autostrada Palermo Mazara del Vallo: coinvolta una moto con a bordo un uomo di 42 anni e la sua figlia di 16. I due sono caduti violentemente sull’asfalto, rimanendo entrambi feriti. Padre e figlia sono stati soccorsi da un’ambulanza del 118 che li ha trasportati in ospedale. Al momento non è dato sapere quali siano le loro condizioni. Da chiarire se oltre alle due ruote siano rimati coinvolti altri mezzi. Si tratta dell’ennesimo sinistro di una lunga scia che ha caratterizzato le autostrade siciliane negli ultimi giorni.

Palermo, incidente in autostrada: cause in corso di verifica

Come informa BlogSicilia.it, l’incidente che ha coinvolto il 42enne e sua figlia è avvenuta all’altezza di una stele che ricorda la strage di Capaci. Le cause che hanno portato alla violenta caduta sono ancora da verificare. Giunti sul posto i sanitari del 118 e gli agenti della polizia stradale che per effettuare gli opportuni accertamento e per far defluire il traffico.

Un altro incidente in viale Regione Sicilia

Da menzionare un altro incidente avvenuto a Palermo, in viale Regione Sicilia, dove un’auto si è ribaltata. Sono rimaste ferite due persone, una delle quali è rimasta incastrata tra le lamiere accartocciate del veicolo; è stata infine liberata dai vigili del fuoco.