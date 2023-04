Incidente Bitonto, parla il Sindaco: "Grande dolore per la comunità"

Il sindaco di Bitonto, Francesco Paolo Ricci, interviene in merito al tragico incidente venutosi a verificare sulla strada provinciale 231, tra Bitonto e Modugno, che nella tarda serata di martedì 25 aprile ha stroncato la vita di quattro giovani.

Quattro le vittime. Il sindaco: “Per la nostra comunità è un momento di grande dolore“

“Per tutta la nostra comunità è un momento di grande dolore e tristezza per le giovani vite stroncate in un modo così tragico“, così in una nota il sindaco Francesco Paolo Ricci: “In queste ore di atroce sofferenza per le famiglie colpite avvertiamo il bisogno di stringerle in un corale e commosso abbraccio, esprimendo loro tutta la nostra umana vicinanza”.

Lo scontro frontale è avvenuto tra una due auto, ma le vittime si trovavano tutte un una sola vettura, una Opel Corsa, finita fuori strada dopo l’impatto. Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco per liberare dalle lamiere gli occupanti.

In ospedale la coppia presente sull’altro mezzo: una 19enne, nel dettaglio, ha riportato numerose fratture ed è stata sottoposta a intervento chirurgico nella notte, e si trova ora nel reparto di rianimazione. Da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente, su cui sta lavorando la Polizia stradale.

Le quattro vittime

Le quattro vittime erano tutte di Bitonto: Alessandro Viesti di 24 anni; Tommaso Ricci, elettricista di 23 anni, che era alla guida dell’auto, la sua fidanzata Floriana Fallacara di 20 e Lucrezia Natale, la più giovane, di soli 16 anni.