Incidente sulla A13: 64enne perde la vita, ferita la moglie che viaggiava con lui

Incidente mortale nel Bolognese: nella mattinata di oggi, 26 aprile 2023, un uomo 64enne ha perso la vita in un incidente sulla A13, nel territorio di Bentivoglio. Ferita la moglie che viaggiava con lui in auto dal lato del passeggero.

È finito in una scarpata

La vittima era alla guida di una BMW quando, per cause ancora in accertamento, ha dapprima urtato il New Jersey centrale, poi un veicolo che lo precedeva in corsia di sorpasso, per poi cappottarsi e finire nel campo adiacente alla carreggiata autostradale. Per l’uomo non c’è stato niente da fare: l’impatto gli ha causato traumi irreversibili agli organi vitali. Più fortunata, invece, la moglie: di due anni più giovane, la donna che viaggiava accanto a lui ha riportato delle ferite per cui è stata trasportata all’ospedale Maggiore, dov’è ricoverata. Dovrebbe essere escluso per lei il pericolo di vita.

Altro incidente mortale a Bentivoglio

Neanche tre settimane fa, sulle strade di Bentivoglio, ha perso la vita anche un 39enne residente a Baricella di nome Giuseppe Pesce. La Peugeot 208 di cui il giovane era alla guida è uscita dalla carreggiata di via Saletto, dapprima finendo nel canale di scolo che costeggia la strada per poi ribaltarsi più volte e terminare la sua traiettoria in un campo (dinamica simile all’incidente odierno).