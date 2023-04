Modena, schianto in autostrada nella notte: quattro feriti, uno grave

Grave incidente a Modena. Nella notte tra sabato 22 e domenica 23, si è verificato sull’A1 un tamponamento tra due auto. Il bilancio è di un ferito grave e di altre tre persone soccorse e poi dimesse dopo le cure.

Una Fiat 500 si è ribaltata

L’incidente è avvenuto al km 166+200 sulla carreggiata nord dell’A1, in località Cantone Di Mugnano. Dopo il forte urto, la vettura tamponata, una Fiat 500, si è ribaltata sul fianco sinistro restando in corsia d’emergenza. L’altra, una Ford Focus, si è schiantata contro il new-jersey centrale per poi fermarsi nella piazzola di sosta nelle vicinanze. A bordo di ogni veicolo viaggiavano due persone: dopo lo schianto, tutte e quattro sono rimaste incastrate tra le lamiere degli abitacoli delle due vetture.

Chi sono i feriti?

Scattato l’allarme, sono tempestivamente intervenuti sul posto i vigili del fuoco insieme a tre ambulanze e un’automedica. Tutti e quattro feriti sono stati trasportati all’ospedale di Baggiovara. Sulla Ford Focus viaggiavano un 46enne di origine tunisina e residente a Carpi e un 39enne, anch’egli di origine tunisina e residente a Toano (Reggio Emilia) che era alla guida dell’auto. A bordo della Fiat 500 c’erano invece una 61enne e un 64enne, entrambi residenti a Sassuolo. Tre di loro hanno riportato ferite di lieve entità, per cui sono stati dimessi in giornata. Più seria la situazione del 46enne, al momento ricoverato in terapia intensiva con una prognosi è di 30 giorni.