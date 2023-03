Incidente tra auto e moto: morto un ragazzo di 26 anni

Morto un ragazzo di 26 anni in un incidente: con la sua moto si è schiantato contro un'auto.

Tragico incidente sulla SS Sannitica, dove un ragazzo di 26 ha perso la vita, mentre l’amico è rimasto gravemente ferito. Lo scontro è avvenuto tra un’auto e una moto.

Scontro frontale tra auto e moto: morto un ragazzo di 26 anni

Tragico incidente sulla Strada Statale Sannitica, all’altezza del civico 80, a Casoria, comune in provincia di Napoli. nella notte scorsa, 27 marzo, i Carabinieri sono stati costretti all’intervento a causa di un violento scontro tra moto e auto.

A scontrarsi una macchina utilitaria, condotta da un 32enne di Casoria – a bordo anche una 22enne – e uno scooter guidato da un ragazzo di 26 anni, anch’esso di Casoria, che purtroppo ha perso la vita. Con lui c’era anche un 24enne, che è rimasto gravemente ferito.

L’arrivo dei soccorsi e le condizioni dei coinvolti

Come anticipato, Il 26enne è morto sul colpo a causa delle gravi lesioni riportate durante il sinistro. Il suo amico 24enne è stato portato all’ospedale Cardarelli in codice rosso, e versa in gravi condizioni.

Le due persone nell’autovettura, invece, sono state portate all’ospedale San Giovanni di Dio di Frattamaggiore per gli accertamenti di rito, ma sono già state dimesse.

Sono in corso le indagini per cercare di definire la dinamica dell’incidente.