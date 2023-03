Incidente in moto, morto il militare della Marina Nazareno Gennari

Nazareno Gennari è il militare della Marina morto nell’incidente stradale della serata di sabato 25 marzo 2023, a Manduria, in provincia di Taranto. Gennaro aveva 42 anni ed era in servizio presso la base di Grottaglie.

L’incidente è avvenuto con una moto di grossa cilindrata

L’incidente è avvenuto in via Aldo Moro. Nazareno Gennari stava guidando una moto di grossa cilindrata, quando ha perso il controllo del mezzo ed è finito sul selciato. Il militare è stato sbalzato per diversi metri e si è poi ritrovato sotto un’auto in sosta.

Gennari è stato soccorso dal personale del 118, ma è morto poco dopo il suo arrivo in ospedale. Sul luogo dell’incidente è intervenuta anche la Polizia per effettuare i rilievi necessari per provare a ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

Il bilancio delle vittime sulle strade italiane nel 2022 è di 1.489 morti

Secondo il bilancio della Polizia stradale, nel 2022 sulle strade italiane si sono verificati 1.362 incidenti mortali (+7,8% rispetto al 2021), che hanno causato 1.489 vittime (+11,1%).

