Incidente a Medicina, mamma travolta da un'auto mentre camminava al centro della carreggiata

Grave incidente a Medicina, nel bolognese. Una mamma di 35 anni è morta dopo essere stata investita da un’auto

Incidente a Medicina

Intorno alla mezzanotte dello scorso sabato, Flor de Maria Lasagni, mamma di origine peruviana, è stata travolta da un’utilitaria sulla strada provinciale 253. La donna stava camminando al centro della carreggiata. Le dinamiche dell’incidente sono ancora da chiarire.

La donna è morta sul colpo

Dalle prime ricostruzioni Flor de Maria si trovava a Medicina per una vacanza. Dopo cena è andata via dalla trattoria in cui era stata quella sera di sabato 25 marzo. Mentre stava camminando sulla provinciale 253 è sopraggiunta un’auto guidata da un uomo di 57 anni.

L’impatto tra l’auto e la donna è stato così forte da far balzare Flor in un canale di fianco alla strada. All’arrivo dei soccorsi la 35enne aveva già perso la vita e gli operatori hanno dovuto dichiarare il decesso.

La strada era poco illuminata

Probabilmente la donna stava andando verso la fermata dell’autobus in un tratto di strada dove l’illuminazione è molto scarsa e non ci sono case.

L’uomo alla guida dell’utilitaria è stato sottoposto all’alcol test che è risultato negativo. Le indagini chiariranno quanto accaduto realmente. Flor lascia una bambina di 11 anni.

