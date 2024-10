L’incidente in Germania è avvenuto martedì sera, 22 ottobre. Mentre la madre accompagnava i bambini a una partita di calcetto, un’Audi Q3 li ha travolti, salendo sul marciapiede, dove la donna stava camminando con i figli.

Incidente in Germania: la morte di madre e figli

Un dramma familiare ha scosso Palma di Montechiaro: Antonella Ribisi, 39 anni, e i suoi due figli, Gabriel di 6 anni e Alessio di 3, sono stati tragicamente uccisi a Esslingen, un comune vicino a Stoccarda, in Germania.

La donna, secondo la ricostruzione, come ogni martedì, stava accompagnando i figli al palazzetto dello sport per gli allenamenti di calcetto. Sul luogo dell’incidente sono subito intervenute le forze dell’ordine e i soccorritori, ma per Antonella e i suoi figli non c’era più nulla da fare.

L’auto coinvolta nell’incidente era guidata da un uomo di 54 anni del posto, che è rimasto ferito, ma non in pericolo di vita. Colpita anche un’altra autovettura, che procedeva in direzione contraria: ferite lievi per l’automobilista.

Le indagini delle forze dell’ordine dopo l’incidente mortale in Germania

La polizia tedesca sta indagando per stabilire se l’automobilista avesse assunto sostanze stupefacenti o alcol. Tra le prime ipotesi, si valuta anche la possibilità di un malore. Al momento nessuna pista è esclusa.

Il cordoglio di Palma di Montechiaro