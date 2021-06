Incidente in moto in Val di Susa, sbanda e finisce nel canale: disperso 18enne

Un ragazzo di 18 anni sbanda con la moto in Val di Susa e finisce nel canale. Al momento è ancora disperso.

Terrribile incidente in Val di Susa per un ragazzo di 18 anni che ha sbandato con la sua moto ed è finito nel canale. Per il momento risulta ancora disperso. I vigili del fuoco e le forze dell’ordine hanno immediatamente avviato le ricerche.

Incidente in moto: 18enne disperso

Sono ore di grande agitazione e apprensione per un ragazzo piemontese di 18 anni, che è scomparso improvvisamente ieri pomeriggio, dopo un incidente stradale in Val di Susa. L’incidente è avvenuto mentre percorreva la strada statale 24, nel comune di Susa, in provincia di Torino. Il ragazzo è originario di Bussoleno e al momento dell’incidente si trovava in sella alla sua moto.

Per motivi ancora da chiarire, ha sbandato ed è uscito di strada, andando contro il guardrail di un ponte, per poi essere sbalzato nel canale sottostante. Da quel momento è completamente scomparso e per il momento le ricerche dei soccorritori hanno avuto esito negativo.

Incidente in moto: la dinamica

L’incidente è avvenuto lunedì 14 giugno intorno alle 16, quando il 18enne è andato dritto all’altezza di una curva su un ponte, schiantandosi contro il guardrail che delimita la carreggiata.

Il giovane è stato sbalzato nel canale. Lo schianto è avvenuto in località Coldimosso di Susa all’altezza del ponte che attraversa il canale ricavato dal fiume Dora Riparia. Secondo la prima ricostruzione, il ragazzo stava viaggiando in direzione di Susa con la sua moto da cross, quando è finito nel torrente, dopo l’invasione dell’altra corsia di marcia e lo schianto contro il guardrail. Non sono stati coinvolti altri mezzi. Il sospetto è che possa aver avuto un malore o che ci sia stato un guasto al mezzo. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e le forze dell’ordine che hanno subito attivato le ricerche, che per il momento hanno avuto esito negativo. Durante le ricerche è stato trovato il suo casco.

Incidente in moto: la difficoltà delle ricerche

Le ricerche sono molto difficili perché purtroppo in quella zona l’acqua scorre molto forte. Inoltre, dopo poche centinaia di metri il canale si riversa nel fiume. I soccorritori hanno tentato di abbassare il livello del canale, che è stato scandagliato con l’aiuto di un elicottero, ma putroppo per il momento il ragazzo di 18 anni non è ancora stato trovato. Le possibilità di ritrovare il giovane ancora vivo sono diminuite.