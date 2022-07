Incidente in Val Susa, violento scontro tra auto: 4 feriti

Nella notte del 30 luglio si è verificato un incidente in Val Susa: nello scontro sono rimaste ferite 4 persone, ma non versano in gravi condizioni.

Nella notte di sabato 30 luglio a Drubaglio, sulla Statale 24 della Val Susa c’è stato un incidente che ha coinvolto una Fiat Panda e una C3. Nello scontro sono rimaste ferite 4 persone, ma non sono in gravi condizioni.

Incidente in Val Susa: 4 feriti nella notte

Questa notte in via Moncenisio a Drubaglio, in Val Susa, si è verificato un incidente che ha coinvolto una C3 e una Fiat Panda.

Lo scontro tra le due automobili è stato violento e sono rimaste ferite 4 persone che per fortuna non versano in gravi condizioni.

La polizia sta indagando sulle cause dell’incidente che al momento rimangono ignote.

I precedenti in Val Susa

Nel giro di poche settimane, si registrano frequenti incidenti in Val Susa. Lo scorso 16 luglio sulla Statale 25 che collega la valle a Moncenisio si è verificato uno scontro tra una moto e un’auto.

I due feriti sono stati immediatamente trasferiti all’Ospedale di Susa e al CTO di Torino da parte dell’elisoccorso del 118. Entrambi i conducenti non erano in gravi condizioni.

Tre giorni dopo, il 19 luglio si è registrato un incidente simile a Villar Dora, lungo la provinciale 24.

Un motociclista ha perso il controllo sbandando contro un cordolo stradale, ferendosi.

Un ciclista di passaggio ha allertato il 112 e in seguito due donne hanno prestato i primi soccorsi, per poi lasciare il compito a una dottoressa che una volta vista la profonda ferita e la copiosa perdita di sangue ha chiamato un’ambulanza del 118.