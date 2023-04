Incidente in via Borgo Palazzo, morto Marco Moioli: aveva 28 anni

Drammatico incidente stradale in via Borgo Palazzo: Marco Moioli, originario di Seriate, è morto sul colpo a soli 28 anni. mercoledì i funerali.

Marco Moioli, 28 anni, è tragicamente morto dopo essere rimasto coinvolto in un incidente in via Borgo Palazzo: al momento del sinistro, si stava recando al funerale del suocero della sorella.

Intorno alle 09:50 di lunedì 24 aprile, un drammatico incidente nel quale sono rimasti coinvolti uno scooter e un’auto si è consumato in via Borgo Palazzo. A bordo del mezzo a due ruote viaggiava Marco Moioli: il ragazzo, che avrebbe compiuto 29 anni il 4 luglio, era un dipendente della Parmalat di Albano e stava rientrando a casa dal lavoro. Moioli è morto sul colpo quando è stato travolto in prossimità del civico 205, alla Celadina.

Poco prima del sinistro, una Panda guidata da un 86enne si stava immettendo in strada da un parcheggio dal lato di Gorle. Sulla base delle ricostruzioni sinora effettuate, pare che per lasciar passare l’anziano – diretto verso Seriate – il traffico si fosse fermato su entrambi i lati della strada. In questo frangente, il 28enne avrebbe cercato di superare le auto incolonnate verso Bergamo, rendendosi conto solo quando era ormai troppo tardi dell’utilitaria.

Sul luogo della tragedia, si sono recati gli agenti della polizia locale di Bergamo e i vigili del fuoco che hanno ripristinato il traffico intorno alle ore 13:00. I mezzi coinvolti nell’incidente sono stati sequestrati mentre il pm di turno ha disposto l’immediata restituzione della salma alla famiglia.

Le esequie e il dolore dei familiari

I funerali di Moioli si terranno mercoledì 26 aprile alle 10:30 presso la chiesa del cimitero di Bergamo. La camera ardente, invece, è stata allestita alla casa del commiato di via Dante 21, a Seriate, paese di cui il giovane era originario.

“Marco era solare, pieno di vita. Non lo dico perché era mio figlio, ma era proprio così”, ha detto la mamma del ragazzo, Rosanna Spreafico. Facendo riferimento a Melissa, la fidanzata del figlio da ormai 9 anni, ha aggiunto: “Si è appena licenziata perché avevano preso in gestione insieme un negozio di animali a Treviglio, la loro passione. Erano fatti l’uno per l’altra”.

Il padre Pierangelo Moioli, invece, ha dichiarato: “Eravamo usciti a cena settimana scorsa e aveva voluto offrire lui. Stamattina eravamo al funerale del mio consuocero a Treviolo. Non arrivava, lo chiamavo e non rispondeva. Ho chiamato in ditta e mi hanno detto che aveva timbrato alle 9.20. Allora ho capito che era successo qualcosa e sono andato a cercarlo, sono arrivato fino ad Albano. Poi, mi ha chiamato la sua fidanzata”.

Quando ha avuto l’incidente, con la sua Yamaha TMax, il 28enne si stava recando al funerale del suocero della sorella, a Treviolo.