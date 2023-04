Milano, tre auto coinvolte in incidente: grave un 25enne

Tre auto sono rimaste coinvolte in un incidente che s’è verificato nella prima serata di domenica 23 aprile a Zibido San Giacomo, a Milano. Nello schianto, avvenuto lungo la strada provinciale 139, è rimasto gravemente ferito un 25enne.

Tre persone finiscono in ospedale in seguito all’incidente verificatosi a Milano, in zona Zibido San Giacomo

Necessario l’intervento di tre mezzi dei vigili del fuoco, insieme ai carabinieri della compagnia di Abbiategrasso. Si sono precipitate sul posto, in codice rosso, anche tre ambulanze e un’automedica del 118. Il 25enne, che da subito è parso riportare le ferite più gravi, è stato trasportato all’ospedale Humanitas di Rozzano con pesanti traumi alle gambe, al bacino e all’addome.

Fortunatamente, all’arrivo dei sanitari, la vittima era ancora cosciente. Trasportati, in codice giallo, all’ospedale di Pavia anche una donna, che accusava dolore alla testa, e un altro ragazzo, per un sospetto trauma all’anca. Una quarta persona poi avrebbe rifiutato il trasporto in ospedale.

Si lavora adesso per fare luce sulla dinamica dell’incidente. Secondo le ricostruzioni fatte dai militari, pare che una prima auto, che vedeva alla guida un 31enne romeno, si trovava in fase di sorpasso quando s’è scontrata con un secondo veicolo, quello condotto proprio dal 25enne.

Sempre l’auto del 31enne sarebbe finita poi per impattare contro una terza vettura, su cui viaggiavano marito e moglie: il primo di 56 anni e la seconda di 46.