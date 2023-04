Milano, incidente con il monopattino: 16enne in codice rosso

Un ragazzo di 16 anni è finito in ospedale in codice rosso dopo un incidente con il monopattino.

Un ragazzino di 16 anni è finito in ospedale, in codice rosso, dopo un grave incidente con un monopattino elettrico. Lo schianto è avvenuto nella mattinata di domenica 23 aprile, intorno alle 10.20, lungo il Naviglio Martesana, all’altezza di via Lazzaretto a Gorgonzola, hinterland est di Milano. Uno schianto molto violento, tanto che il 16enne si trova in gravi condizioni.

Incidente in monopattino: ipotesi caduta autonoma

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, con un’ambulanza e un elicottero, e i carabinieri della compagnia di Pioltello. A causa dei vari traumi riportati nell’impatto, il 16enne è stato portato in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano. Al momento dell’arrivo dei soccorsi era cosciente. Le sue condizioni sono gravi, ma non è in pericolo di vita. Le cause dell’incidente sono ancora da accertare, ma l’ipotesi è che si sia trattato di una caduta autonoma, che non ha visto il coinvolgimento di altri veicoli.