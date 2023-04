Prato, mamma scende dal treno per recuperare uno zainetto: i due figli piccol...

Prato, mamma scende dal treno per recuperare uno zainetto: i due figli piccol...

Prato, mamma scende dal treno per recuperare uno zainetto: i due figli piccol...

Una mamma è scesa da un treno a Prato per recuperare lo zainetto di uno dei figli ma il convoglio è ripartito con i bimbi prima che potesse risalirvi.

Momenti di puro terrore tra Prato e Firenze: una mamma è scesa dal treno regionale per recuperare uno zainetto dimenticato da uno dei suoi due figli e non è riuscita a risalire sul convoglio prima che ripartisse. Ha visto, quindi, i piccoli allontanarsi da soli a bordo del mezzo a rotaie, allertando subito la Polfer.

Prato, mamma scende dal treno per recuperare uno zainetto: i due figli piccoli ripartono da soli

È scesa dal treno per recuperare uno zainetto dimenticato su una panchina della stazione di Prato ma non è riuscita a risalire a bordo del mezzo prima della partenza. È quando successo a una madre che ha visto i suoi due figli partire da soli a bordo di un treno regionale. La signora si era resa conto che uno dei piccoli aveva dimenticato lo zainetto appena pochi istanti prima della chiusura delle porte. Nel tentativo di recuperare l’oggetto, i figli erano rimasti ad aspettarla sul convoglio che è ripartito in direzione Firenze prima che potesse ricongiungersi a loro.

Fortunatamente, i due bambini di 10 e 5 anni sono stati prontamente rintracciati e riportati alla donna dagli agenti della polizia ferroviaria.

L’intervento della Polfer e il ricongiungimento

Vedendo il treno partire con i figli, la mamma si è subito allarmata e si è rivolta alla Polfer di Prato centrale che, a sua volta, ha contattato la centrale operativa del compartimento di Firenze per inviare una pattuglia ad attendere il treno a bordo del quale viaggiavano i bambini.

Dopo essere stati individuati, i piccoli sono stati tranquillizzati e scortati negli uffici della polizia dove sono, infine, stati raggiunti dalla madre.