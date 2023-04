Una donna, mamma di 5 figli, lavora sei giorni su sette a settimana per 10 ore di fila ma, quando torna a casa, il marito le fa trovare sempre la casa sporca e in disordine: così divorzia dal partner.

Mamma di 5 figli lavora sei giorni a settimana per 10 ore di fila, il marito le fa trovare la casa sporca: divorzia

La protagonista della singolare vicenda è Lynalice Bandy. La donna, madre di 5 figli, ha condiviso un video in time lapse su TikTok in cui mostra cosa ha dovuto sopportare negli anni in cui ha vissuto con il marito. L’uomo, da sempre poco incline all’ordine e alla pulizia, pare abbia sistematicamente lasciato la casa in terribili condizioni, non pulendo mai pavimento o mobili e facendo accatastare pile di oggetti e rifiuti in ogni angolo delle quattro stanze dell’abitazione. Il tutto mentre la moglie era fuori sei giorni su sette, arrivando a lavorare fino a toccare le dieci ore di fila.

Quando Lynalice si è trovata dinanzi a disordine e sporcizia per l’ennesima volta, ha infine deciso di girare il video nel quale la si vede rimettere in ordine l’appartamento.

Il video in time lapse postato su TikTok e l’ondata di solidarietà nei commenti

“Ho lavorato sei giorni su 7, dieci ore di fila con un solo giorno libero, in cui ero in malattia. Vorrei fingere di non essere l’unica persona che pulisce qui, ma come puoi vedere… Queste stanze non ricevono molta attenzione quando non sono in casa”. È la didascalia postata a corredo del video.

In questo contesto, la donna ha maturato la decisione di divorziare dal marito, rimarcando l’incapacità dell’uomo di condividere le responsabilità familiari. Inoltre, ha deciso di lasciare la casa anche se talvolta, quando i figli sono dal padre, torna a pulire l’abitazione per consentire loro di stare in un ambiente pulito e accogliente.

La vicenda ha dato origine a un’ondata di commenti a favore della signora Bandy.