Assurdo ma vero: un pensionato indiano di 82 anni è morto dopo essere stato colpito da una mucca volante mentre era intento a urinare sui binari. L’esemplare è stato balzato in aria dopo essere stato investito da un treno ed è atterrato sulla sventurata vittima.

Pensionato indiano morto colpito da una mucca volante: è stato travolto mentre urinava sui binari

Ha dell’inverosimile quanto accaduto ad Alwar, nello Stato settentrionale de Rajasthan. Eppure è tutto vero. Il protagonista dell’assurda vicenda è un pensionato indiano di 82 anni, Shivdayal Sharma. Mentre stava urinando sui binari della ferrovia che attraversa la città, l’uomo è morto quando è stato colpito in pieno da una mucca che stava atterrando dopo aver compiuto un volo di trenta metri. L’animale era stato sbalzato in aria da un treno espresso della linea Vande Bharat.

La serie di sfortunati eventi che è ha causato l’incredibile scomparsa dell’82enne indiano risale allo scorso 18 aprile ed è stata raccontata dal quotidiano Inda Today.

Gli incidenti che coinvolgono animali e treni in India

Nel riportare la notizia, India Today ha raccolto la testimonianza di un secondo uomo presente sul luogo dell’incidente e, fortunatamente, rimasto incolume, al contrario del pensionato, morto sul colpo. La vittima era un ex elettricista della società ferroviaria nazionale.

Alla luce delle informazioni diffuse, è stato precisato che le collisioni tra treni e capi di bestiame in India sono più frequenti di quanto si possa immaginare. Secondo i dati del Governo, nel 2022 si sono verificati 13 mila incidenti che hanno visto il coinvolgimento di bestiame e mezzi a rotaie, facendo registrare una percentuale più alta del 24% rispetto al 2019.

In India, molti pastori hanno l’abitudine di far pascolare i propri animali nelle vicinanze delle linee ferroviarie, favorendo il perpetrarsi di tragedie. Per questo motivo, a novembre 2021, il ministro delle Ferrovie Aswini Vaishnaw ha annunciato la realizzazione di reti di protezione lungo i binari nelle zone in cui gli incidenti sono più frequenti.