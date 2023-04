Sono stati trovati almeno 21 corpi nella foresta di Shakahola, nei pressi della città di Malindi. I fedeli di una setta morti potrebbero essere molti di più.

LEGGIA ANCHE: Caso Cubytrix ci sono le prove della setta satanica in una chat

Kenya, trovati decine di fedeli di una setta morti nella foresta

Fino ad ora sono 21 i corpi ritrovati nella foresta di Shakahola, nei pressi della città costiera di Malindi, ma potrebbero essere molti di più. In alcune tombe sono state trovate intere famiglie. Probabilmente si tratta di membri di una setta religiosa, il cui capo predicatore avrebbe organizzato un suicidio di massa. A finire sotto accusa è stato Paul Mackenzie Nthenge, leader spirituale arrestato e incriminato per quello che è accaduto. L’emittente KBC lo ha descritto come un “leader di una setta“. “Abbiamo appena iniziato il lavoro di scavo e questo ci fa pensare che le vittime siano veramente tante” ha dichiarato una fonte anonima della polizia all’Afp.

Fedeli della setta convinti a morire di stenti

Gli inquirenti sono convinti che Nthenge abbia convinto i suoi seguaci a morire di fame per “incontrare Gesù“. Lo scorso 14 aprile, 11 persone che seguono il culto sono state portate in ospedale. La polizia ha fatto un blitz nella foresta, dove ha scoperto le tombe. Secondo quanto riportato da The Standard, in alcuni stagni il leader avrebbe battezzato i suoi adepti per poi chiedere loro di digiunare. Il predicatore avrebbe anche cambiato il nome di tre villaggi in Nazareth, Betlemme e Giudea. La polizia lo aveva già arrestato un mese fa, quando due bambini erano morti.