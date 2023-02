Caso Cubytrix ci sono le prove della setta satanica in una chat

Cosa sta emergendo sul fosco "Caso Cubytrix": le prove della setta satanica in una chat e la possibilità che Luana sia stata lasciata sola a morire

Novità inquietanti sul caso Cubytrix: ci sono le prove della setta satanica in una chat e quello che sembrava solo un contesto adombrato diventa circostanza oggettiva.

Una conversazione fra Marco Foschi e la sua ex ragazza diventa un dettaglio investigativo. Dettaglio che, come spiegano i media, parte da quel fraseggio: “È appena morta la mamma di Luana. Scusa ma non posso più parlare“.

Cubytrix, le prove della setta satanica

A pronunciarsi è Marco Foschi “Devor” che annuncia alla ex ragazza la morte di Elena Bruselles. Chi è Foschi? Sarebbe colui che assieme allo sciamano Paolo Rosafio rivestirebbe il ruolo di “santone” della comunità virtuale di fanatici dell’occulto.

E con Rosafio lui vive all’interno di un appartamento di Monte Mario a Roma. Lì, il 19 gennaio, vennero scoperti i corpi di Luana Costantini e di sua madre Elena addirittura mummificata.

Luana abbandonata quando stava già malissimo?

Che significa? Che c’è una pista da seguire perché, secondo i media, “Luana Costantini sarebbe stata lasciata sola, in precarie condizioni di salute, dopo la morte della madre 83enne”. Insomma, si tratta di un dettaglio non da poco sul quale il team di polizia giudiziaria del Sostituto Giovanni Bertolini si sta concentrando.

Da quanto si apprende nel corso della notte tra il 27 e il 28 dicembre, quando Elena morì, Luana, pubblica tre post consecutivi sul suo profilo Facebook e poi scompare. Per sempre perché la ritroveranno morta.